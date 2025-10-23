Ratiu fixade kryss på övertid för Rayo Vallecano mot Häcken

Oavgjort i mötet mellan Häcken och Rayo Vallecano

Andrei Ratiu kvitterade på tilläggstid

Strasbourg nästa motståndare för Häcken

Rayo Vallecano gick mot förlust när laget på torsdagen mötte Häcken i Conference League herr på Gamla Ullevi. Hemmalaget hade ledningen med 2–1 i slutet av matchen, men på övertid slog Andrei Ratiu till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Rayo Vallecano.

Häcken–Rayo Vallecano – mål för mål

Alvaro Garcia öppnade målskyttet framspelad av Sergio Camello redan i 15:e minuten och gav Rayo Vallecano ledningen.

Häcken kvitterade till 1–1 strax före halvtidsvilan genom Julius Lindberg. Häcken gjorde också 2–1 i 55:e minuten när Isak Brusberg hittade rätt.

Kvitteringen kom på övertid när Andrei Ratiu slog till och gjorde mål på straff för Rayo Vallecano. 2–2-målet blev matchens sista.

Det här var Häckens andra oavgjorda match den här säsongen.

I nästa match möter Häcken Strasbourg hemma och Rayo Vallecano möter Lech Poznan hemma. Båda matcherna spelas torsdag 6 november 21.00.

Häcken–Rayo Vallecano 2–2 (1–1)

Conference League herr, Gamla Ullevi

Mål: 0–1 (15) Alvaro Garcia (Sergio Camello), 1–1 (41) Julius Lindberg, 2–1 (55) Isak Brusberg, 2–2 (90) Andrei Ratiu.

Varningar, Häcken: Amor Layouni, Julius Lindberg, Etrit Berisha, Filip Helander. Rayo Vallecano: Oscar Trejo, Jorge De Frutos, Andrei Ratiu, Augusto Batalla, Alemao.

Nästa match:

Häcken: RC Strasbourg Alsace, hemma, 6 november

Rayo Vallecano: Lech Poznan, hemma, 6 november