Raul Jimenez matchhjälte för Fulham mot West Ham

Fulham segrade – 1–0 mot West Ham

Raul Jimenez avgjorde för Fulham

Tredje raka segern för Fulham

Fulham vann med 1–0 (0–0) borta mot West Ham i Premier League. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Raul Jimenez.

Det här var Fulhams femte nolla den här säsongen.

Crystal Palace nästa för Fulham

West Ham har två oavgjorda och tre förluster och 4–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Fulham har tre vinster och två förluster och 10–9 i målskillnad.

I nästa omgång har West Ham Brighton hemma på London Stadium, tisdag 30 december 20.30. Fulham spelar borta mot Crystal Palace torsdag 1 januari 18.30.

West Ham–Fulham 0–1 (0–0)

Premier League, London Stadium

Mål: 0–1 (86) Raul Jimenez (Harry Wilson).

Varningar, West Ham: Jean-Clair Todibo. Fulham: Joachim Andersen, Harry Wilson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

West Ham: 0-2-3

Fulham: 3-0-2

Nästa match:

West Ham: Brighton & Hove Albion FC, hemma, 30 december 20.30

Fulham: Crystal Palace FC, borta, 1 januari 18.30