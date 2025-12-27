Raul Jimenez matchhjälte för Fulham mot West Ham
- Fulham segrade – 1–0 mot West Ham
- Raul Jimenez avgjorde för Fulham
- Tredje raka segern för Fulham
Fulham vann med 1–0 (0–0) borta mot West Ham i Premier League. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Raul Jimenez.
Det här var Fulhams femte nolla den här säsongen.
Crystal Palace nästa för Fulham
West Ham har två oavgjorda och tre förluster och 4–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Fulham har tre vinster och två förluster och 10–9 i målskillnad.
I nästa omgång har West Ham Brighton hemma på London Stadium, tisdag 30 december 20.30. Fulham spelar borta mot Crystal Palace torsdag 1 januari 18.30.
West Ham–Fulham 0–1 (0–0)
Premier League, London Stadium
Mål: 0–1 (86) Raul Jimenez (Harry Wilson).
Varningar, West Ham: Jean-Clair Todibo. Fulham: Joachim Andersen, Harry Wilson.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
West Ham: 0-2-3
Fulham: 3-0-2
Nästa match:
West Ham: Brighton & Hove Albion FC, hemma, 30 december 20.30
Fulham: Crystal Palace FC, borta, 1 januari 18.30
