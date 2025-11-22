Raul Jimenez matchhjälte när Fulham sänkte Sunderland

Fulham-seger med 1–0 mot Sunderland

Raul Jimenez avgjorde för Fulham

Seger nummer 4 för Fulham

Målet i andra halvleken blev matchavgörande. Fulham vann med 1–0 (0–0) hemma mot Sunderland i Premier League.

Tottenham nästa för Fulham

Fulham har två segrar och tre förluster och 5–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sunderland har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 7–5 i målskillnad. Det här var Fulhams andra uddamålsseger den här säsongen.

Det här betyder att Sunderland ligger på sjätte plats i tabellen och Fulham är på 15:e plats. Ett tapp för Sunderland som låg på andra plats så sent som den 25 oktober.

Fulham tar sig an Tottenham i nästa match borta lördag 29 november 21.00. Sunderland möter samma dag 16.00 Bournemouth hemma.

Fulham–Sunderland 1–0 (0–0)

Premier League, Craven Cottage

Mål: 1–0 (84) Raul Jimenez.

Varningar, Fulham: Harry Wilson, Bernd Leno, Raul Jimenez. Sunderland: Daniel Ballard, Trai Hume, Reinildo Mandava.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Fulham: 2-0-3

Sunderland: 2-2-1

Nästa match:

Fulham: Tottenham Hotspur FC, borta, 29 november

Sunderland: AFC Bournemouth, hemma, 29 november