Rayan Kolli i form när Queens Park Rangers vann mot Sheffield Wednesday

Queens Park Rangers vann med 3–0 mot Sheffield Wednesday

Rayan Kolli tvåmålsskytt för Queens Park Rangers

Rumarn Burrell matchvinnare för Queens Park Rangers

Hemmalaget Queens Park Rangers tog hem de tre poängen efter seger mot Sheffield Wednesday i Championship. 3–0 (1–0) slutade söndagens match.

Det här var Queens Park Rangers sjätte nolla den här säsongen.

Rayan Kolli med två mål för Queens Park Rangers

Queens Park Rangers tog en tidig ledning när Rumarn Burrell nätade assisterad av Nicolas Madsen redan i 14:e minuten.

Rayan Kolli såg med nio minuter kvar att spela till att Queens Park Rangers ökade ledningen efter förarbete från Richard Kone.

Queens Park Rangers gjorde också 3–0 genom Rayan Kolli på passning från Kieran Morgan i 88:e minuten.

Queens Park Rangers nya tabellposition är elfte plats medan Sheffield Wednesday är på 24:e och sista plats. Queens Park Rangers var sexa i tabellen för 26 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Nästa motstånd för Queens Park Rangers är Stoke City. Sheffield Wednesday tar sig an Portsmouth hemma. Båda matcherna spelas lördag 17 januari 16.00.

Queens Park Rangers–Sheffield Wednesday 3–0 (1–0)

Championship, Loftus Road

Mål: 1–0 (14) Rumarn Burrell (Nicolas Madsen), 2–0 (81) Rayan Kolli (Richard Kone), 3–0 (88) Rayan Kolli (Kieran Morgan).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Queens Park Rangers: 2-1-2

Sheffield Wednesday: 0-2-3

Nästa match:

Queens Park Rangers: Stoke City FC, borta, 17 januari 16.00

Sheffield Wednesday: Portsmouth FC, hemma, 17 januari 16.00