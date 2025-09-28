Real Betis avgjorde före paus mot Osasuna

Real Betis segrade – 2–0 mot Osasuna

Abde Ezzalzouli matchvinnare för Real Betis

Andra raka segern för Real Betis

Real Betis tog ledningen före paus i matchen mot Osasuna på söndagen, och Osasuna lyckades inte resa sig. Matchen i La Liga slutade 2–0 (2–0) till hemmalaget.

Real Betis–Osasuna – mål för mål

Real Betis gjorde första målet. Abde Ezzalzouli gjorde målet, redan i 19:e minuten.

Laget gjorde också 2–0 i 38:e minuten, när Cucho Hernandez fick träff. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade med seger för Real Betis med 2–0.

Real Betis har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 9–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Osasuna har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–6 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Real Betis nu ligger på sjätte plats. Osasuna är på 13:e plats. Så sent som den 13 september låg Real Betis på tionde plats i tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 12 april.

I nästa match möter Real Betis Espanyol borta på söndag 5 oktober 18.30. Osasuna möter Getafe fredag 3 oktober 21.00 hemma.

Real Betis–Osasuna 2–0 (2–0)

La Liga, Benito Villamarín

Mål: 1–0 (19) Abde Ezzalzouli, 2–0 (38) Cucho Hernandez.

Varningar, Osasuna: Moi Gomez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Betis: 2-2-1

Osasuna: 1-1-3

Nästa match:

Real Betis: Espanyol Barcelona, borta, 5 oktober

Osasuna: Getafe, hemma, 3 oktober