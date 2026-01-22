Real Betis föll med 0–2 borta mot PAOK

PAOK vann med 2–0 mot Real Betis

Andrija Zivkovic avgjorde för PAOK

PAOK:s starka defensiv briljerade

Real Betis förlorade mot PAOK borta i Europa League på Toumba Stadium. 2–0 (0–0) slutade matchen på torsdagen.

PAOK–Real Betis – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 67:e minuten innan Andrija Zivkovic framspelad av Georgios Giakoumakis gav PAOK ledningen. 2–0-målet kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela när Georgios Giakoumakis slog till och gjorde mål på straff. 2–0-målet blev matchens sista.

Motståndare i sista omgången för Real Betis är Feyenoord. Lagen möts torsdag 29 januari 21.00 på Estadio de La Cartuja.

PAOK–Real Betis 2–0 (0–0)

Europa League, Toumba Stadium

Mål: 1–0 (67) Andrija Zivkovic (Georgios Giakoumakis), 2–0 (86) Georgios Giakoumakis.

Varningar, PAOK: Dimitrios Pelkas, Andrija Zivkovic, Magomed Ozdoev, Giannis Michailidis. Real Betis: Sergi Altimira, Pau Lopez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

PAOK: 3-2-0

Real Betis: 3-1-1

Nästa match:

Real Betis: Feyenoord, hemma, 29 januari 21.00