Real Betis segrade mot Ludogorets på bortaplan

Real Betis vann med 2–0 mot Ludogorets

Giovani Lo Celso avgjorde för Real Betis

Ludogorets nu 21:a, Real Betis på nionde plats

Real Betis vann torsdagens match borta mot Ludogorets i Europa League. I halvtid ledde laget med 1–0, en ledning som utökades i andra halvlek. Slutresultatet blev 2–0.

Genk nästa för Real Betis

Giovani Lo Celso gav gästerna Real Betis ledningen efter en dryg halvtimme. Real Betis ökade ledningen till 0–2 i 53:e minuten.

Ludogorets ligger på 21:a plats i tabellen efter matchen medan Real Betis ligger på nionde plats.

Nästa motstånd för Real Betis är Genk. Lagen möts torsdag 23 oktober 18.45.

Ludogorets–Real Betis 0–2 (0–1)

Europa League

Mål: 0–1 (31) Giovani Lo Celso, 0–2 (53) Självmål.

Varningar, Ludogorets: Stanislav Ivanov. Real Betis: Junior Firpo, Aitor Ruibal, Ricardo Rodriguez.

Nästa match:

Real Betis: KRC Genk, borta, 23 oktober