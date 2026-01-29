Real Betis vann hemma mot Feyenoord

Real Betis vann med 2–1 mot Feyenoord

Real Betis fjärde seger på de senaste fem matcherna

Abdessamad Ezzalzouli matchvinnare för Real Betis

Real Betis ledde med 2–0 i halvtid mot Feyenoord på hemmaplan i torsdagens match i Europa League. I andra halvlek kom Feyenoord närmare, men Real Betis kunde hålla undan till seger 2–1.

Segern var Real Betis fjärde på de senaste fem matcherna.

Real Betis–Feyenoord – mål för mål

Antony öppnade målskyttet efter förarbete från Ezequiel Avila redan i 17:e minuten och gav Real Betis en tidig ledning. Laget ökade ledningen till 2–0 genom Abdessamad Ezzalzouli på pass av Antony Ezzalzouli i 32:a minuten.

Casper Tengstedt reducerade för Feyenoord i 77:e minuten. Mer än så blev det dock inte för Feyenoord.

Resultaten i sista omgången betyder att Real Betis slutar på femte plats i tabellen och Feyenoord på 29:e plats. Real Betis är klart för slutspel.

Real Betis–Feyenoord 2–1 (2–0)

Europa League, Estadio de La Cartuja

Mål: 1–0 (17) Antony (Ezequiel Avila), 2–0 (32) Abdessamad Ezzalzouli (Antony Ezzalzouli), 2–1 (77) Casper Tengstedt.

Varningar, Real Betis: Marc Roca, Diego Llorente, Valentin Gomez. Feyenoord: Anis Hadj Moussa, Goncalo Borges, Oussama Targhalline.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Betis: 4-0-1

Feyenoord: 1-0-4