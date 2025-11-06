Real Betis vann mot Lyon på Estadio de la Cartuja

Real Betis vann med 2–0 mot Lyon

Abde Ezzalzouli avgjorde för Real Betis

Real Betis nu nionde, Lyon på sjunde plats

Redan i första halvlek tog Real Betis greppet om hemmamatchen mot Lyon i Europa League. Och 2–0-ledningen i halvtid stod sig matchen ut efter en mållös andra halvlek.

Real Betis har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.

Real Betis–Lyon – mål för mål

Real Betis tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel genom Abde Ezzalzouli framspelad av Cedric Bakambu.

I 35:e minuten gjorde Real Betis 2–0 när Antony slog till. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Real Betis med 2–0.

För tabellens utseende betyder det här att Real Betis ligger på nionde plats medan Lyon har sjundeplatsen.

Nästa motstånd för Real Betis är Utrecht. Lagen möts torsdag 27 november 21.00 på Estadio de la Cartuja.

Real Betis–Lyon 2–0 (2–0)

Europa League, Estadio de la Cartuja

Mål: 1–0 (29) Abde Ezzalzouli (Cedric Bakambu), 2–0 (35) Antony.

Varningar, Real Betis: Aitor Ruibal, Cedric Bakambu. Lyon: Nicolas Tagliafico, Abner, Afonso Moreira.

Nästa match:

Real Betis: Utrecht, hemma, 27 november