Real Madrid besegrade Getafe och toppar nu tabellen

Real Madrid segrade – 1–0 mot Getafe

Real Madrids åttonde seger på de senaste nio matcherna

Kylian Mbappe avgjorde för Real Madrid

Segern mot Getafe på bortaplan innebär att Real Madrid nu är serieledare i La Liga, två poäng före Barcelona. Real Madrid vann med 1–0 (0–0). Getafe ligger på elfte plats i tabellen.

Kylian Mbappe stod för Real Madrids avgörande mål efter 80 minuter.

Segern var Real Madrids åttonde på de senaste nio matcherna.

Barcelona nästa för Real Madrid

Det här var Getafes andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Real Madrids fjärde uddamålsseger.

Så sent som den 19 september låg Getafe på femte plats i tabellen.

Lagen möts igen 1 mars.

Lördag 25 oktober 18.30 spelar Getafe borta mot Atlethic Bilbao. Real Madrid möter Barcelona hemma på Santiago Bernabéu söndag 26 oktober 16.15.

Getafe–Real Madrid 0–1 (0–0)

La Liga, Coliseum Alfonso Pérez

Mål: 0–1 (80) Kylian Mbappe.

Varningar, Getafe: Domingos Duarte, Kiko Femenia, Alex. Real Madrid: Aurelien Tchouameni.

Utvisningar, Getafe: Allan Nyom.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Getafe: 0-2-3

Real Madrid: 4-0-1

Nästa match:

Getafe: Athletic Bilbao, borta, 25 oktober

Real Madrid: FC Barcelona, hemma, 26 oktober