Real Madrid ny serieledare efter 4–1 mot Real Sociedad

Real Madrid segrade – 4–1 mot Real Sociedad

Real Madrids nionde seger på de senaste tio matcherna

Real Madrids Vinicius Junior tvåmålsskytt

Real Madrid är nu serieledare i La Liga efter seger, 4–1 (3–1), hemma mot Real Sociedad. Real Madrid leder serien två poäng före Barcelona. Barcelona har dock en match mindre spelad. Real Sociedad ligger på åttonde plats i tabellen.

I och med detta har Real Madrid hela åtta raka segrar i La Liga.

Gonzalo Garcia gjorde 1–0 till Real Madrid efter bara fem minuter. I 21:a minuten kvitterade Real Sociedad när Mikel Oyarzabal hittade rätt på straff. 2–1 kom i 25:e minuten genom Vinicius Junior på straff. Real Madrid ökade ledningen till 3–1 bara sex minuter senare genom Federico Valverde framspelad av Alvaro Carreras.

Direkt efter pausen ökade Vinicius Junior Real Madrids ledning på straff.

Real Sociedad var på 13:e plats i tabellen för 28 dagar sedan, men har fått ett lyft.

När lagen senast möttes vann Real Madrid med 2–1.

Nästa motstånd för Real Madrid är Osasuna. Lagen möts lördag 21 februari 18.30 på Estadio El Sadar.

Real Madrid–Real Sociedad 4–1 (3–1)

La Liga, Estadio Bernabeu

Mål: 1–0 (5) Gonzalo Garcia, 1–1 (21) Mikel Oyarzabal, 2–1 (25) Vinicius Junior, 3–1 (31) Federico Valverde (Alvaro Carreras), 4–1 (48) Vinicius Junior.

Varningar, Real Madrid: Dean Huijsen. Real Sociedad: Benat Turrientes.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Madrid: 5-0-0

Real Sociedad: 3-1-1

Nästa match:

Real Madrid: Osasuna, borta, 21 februari 18.30