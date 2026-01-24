Real Madrid ny serieledare efter seger mot Villarreal

Real Madrid vann med 2–0 mot Villarreal

Real Madrids sjätte seger på de senaste sju matcherna

Kylian Mbappe tvåmålsskytt för Real Madrid

Segern mot Villarreal på bortaplan innebär att Real Madrid nu är serieledare i La Liga, två poäng före Barcelona. Barcelona har dock en match mindre spelad. Real Madrid vann med 2–0 (0–0). Villarreal ligger på fjärde plats i tabellen.

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Real Madrid.

Det här var tionde gången den här säsongen som Real Madrids målvakter höll nollan.

Rayo Vallecano nästa för Real Madrid

Direkt efter pausen slog Kylian Mbappe till och gav Real Madrid ledningen. 0–2-målet kom på stopptid när Kylian Mbappe återigen slog till och gjorde mål på straff. 0–2-målet blev matchens sista.

När lagen möttes senast vann Real Madrid med 3–1.

Nästa motstånd för Villarreal är Osasuna. Lagen möts lördag 31 januari 16.15 på Estadio El Sadar. Real Madrid tar sig an Rayo Vallecano hemma söndag 1 februari 14.00.

Villarreal–Real Madrid 0–2 (0–0)

La Liga, Estadio de la Ceramica

Mål: 0–1 (47) Kylian Mbappe, 0–2 (90) Kylian Mbappe.

Varningar, Villarreal: Juan Foyth, Tajon Buchanan, Pau Navarro. Real Madrid: Franco Mastantuono.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Villarreal: 2-0-3

Real Madrid: 5-0-0

Nästa match:

Villarreal: Osasuna, borta, 31 januari 16.15

Real Madrid: Rayo Vallecano, hemma, 1 februari 14.00