Real Madrid tog kommandot från start mot Elche

Real Madrid vann med 4–1 mot Elche

Real Madrid hade greppet från start i matchen i La Liga mot Elche på lördagen. Lagets halvtidsledning utökades i andra halvlek till seger 4–1 (2–0) hemma på Estadio Bernabeu.

Antonio Ruediger gjorde 1–0 till Real Madrid i 39:e minuten. Real Madrid ökade ledningen till 2–0 på stopptid i första halvleken genom Federico Valverde på pass av Francisco Garcia.

I 66:e minuten nätade Dean Huijsen framspelad av Daniel Yanez och gjorde 3–0. Elche reducerade till 3–1 i 85:e minuten. 4–1-målet kom i slutminuterna, med en minut kvar att spela när Arda Guler slog till och gjorde mål.

Real Madrid har tre segrar och två förluster och 11–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Elche har två oavgjorda och tre förluster och 5–10 i målskillnad.

Det här betyder att Real Madrid ligger kvar på andra plats i tabellen och Elche på 17:e plats.

Nästa motstånd för Real Madrid är Atletico Madrid. Lagen möts söndag 22 mars 21.00 på Estadio Bernabeu.

Real Madrid–Elche 4–1 (2–0)

La Liga, Estadio Bernabeu

Mål: 1–0 (39) Antonio Ruediger, 2–0 (45) Federico Valverde (Francisco Garcia), 3–0 (66) Dean Huijsen (Daniel Yanez), 3–1 (85) Självmål, 4–1 (89) Arda Guler.

Varningar, Real Madrid: Eduardo Camavinga. Elche: David Affengruber, German Valera, Rafa Mir.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Madrid: 3-0-2

Elche: 0-2-3

Nästa match:

Real Madrid: Atletico de Madrid, hemma, 22 mars 21.00