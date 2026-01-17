Real Madrids segerrad fortsätter efter 2–0 mot Levante

Real Madrid vann med 2–0 mot Levante

Real Madrids femte seger på de senaste sex matcherna

Kylian Mbappe avgjorde för Real Madrid

Segertåget fortsätter för Real Madrid. Mot Levante på hemmaplan på Estadio Bernabeu på lördagen blev det seger igen. Laget vann med 2–0 (0–0) och har nu fyra segrar i rad i La Liga.

Det här var nionde gången den här säsongen som Real Madrids målvakter höll nollan.

Real Madrid–Levante – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 58:e minuten innan Kylian Mbappe på straff gav Real Madrid ledningen. I 65:e minuten nätade Raul Asencio framspelad av Arda Guler och gjorde 2–0. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

När lagen senast möttes vann Real Madrid med 4–1.

Nästa motstånd för Real Madrid är Villarreal. Lagen möts lördag 24 januari 21.00 på Estadio de la Ceramica.

Real Madrid–Levante 2–0 (0–0)

La Liga, Estadio Bernabeu

Mål: 1–0 (58) Kylian Mbappe, 2–0 (65) Raul Asencio (Arda Guler).

Varningar, Real Madrid: Aurelien Tchouameni, Gonzalo Garcia. Levante: Unai Vencedor.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Madrid: 4-0-1

Levante: 1-2-2

Nästa match:

Real Madrid: Villarreal CF, borta, 24 januari 21.00