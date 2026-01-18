Real Sociedad bröt Barcelonas fina segersvit

Real Sociedad vann med 2–1 mot Barcelona

Goncalo Guedes avgjorde för Real Sociedad

Andra raka segern för Real Sociedad

Efter nio raka segrar i La Liga så tog Barcelonas vinstsvit slut borta mot Real Sociedad. Matchen på söndagen på Reale Arena slutade 2–1 (1–0).

Real Sociedad–Barcelona – mål för mål

Mikel Oyarzabal gjorde 1–0 till Real Sociedad i 32:a minuten.

I 70:e minuten nätade Marcus Rashford framspelad av Lamine Yamal och kvitterade för Barcelona. I den 71:a minuten avgjorde Goncalo Guedes matchen. Det fastställde slutresultatet till 2–1. I den 88:e minuten blev Real Sociedads Carlos Soler utvisad och laget fick spela de sista två minuterna med en spelare mindre.

Real Sociedad har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 7–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Barcelona har fyra vinster och en förlust och 12–5 i målskillnad.

För Real Sociedad gör resultatet att man nu ligger på nionde plats i tabellen medan Barcelona fortfarande leder serien, en poäng före Real Madrid. Noteras kan att Real Sociedad sedan den 8 januari har avancerat sju placeringar i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Barcelona med 2–1.

Nästa motstånd för Barcelona är Real Oviedo. Lagen möts söndag 25 januari 16.15 på Spotify Camp Nou.

Real Sociedad–Barcelona 2–1 (1–0)

La Liga, Reale Arena

Mål: 1–0 (32) Mikel Oyarzabal, 1–1 (70) Marcus Rashford (Lamine Yamal), 2–1 (71) Goncalo Guedes.

Varningar, Real Sociedad: Igor Zubeldia, Benat Turrientes, Jon Aramburu. Barcelona: Eric Garcia, Robert Lewandowski, Fermin Lopez.

Utvisningar, Real Sociedad: Carlos Soler.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Sociedad: 2-2-1

Barcelona: 4-0-1

Nästa match:

Barcelona: Real Oviedo, hemma, 25 januari 16.15