Real Sociedad för tuffa för Mallorca – förlust på hemmaplan

Real Sociedad-seger med 1–0 mot Mallorca

Carlos Soler avgjorde för Real Sociedad

Fjärde raka nederlaget för Mallorca

Mallorca förlorade mötet med Real Sociedad på hemmaplan med 0–1 (0–1) i La Liga på lördagen.

Carlos Soler blev matchhjälte efter 36 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

I och med detta har Mallorca fyra förluster i rad.

Mallorca–Real Sociedad – mål för mål

Mallorca har en vinst och fyra förluster och 5–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Real Sociedad har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 9–9 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Real Sociedad med 1–0.

Nästa motstånd för Mallorca är Osasuna. Lagen möts lördag 7 mars 14.00 på Estadio El Sadar.

Mallorca–Real Sociedad 0–1 (0–1)

La Liga, Estadi Mallorca Son Moix

Mål: 0–1 (36) Carlos Soler.

Varningar, Real Sociedad: Jon Aramburu, Jon Gorrotxategi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mallorca: 1-0-4

Real Sociedad: 2-2-1

Nästa match:

Mallorca: Osasuna, borta, 7 mars 14.00