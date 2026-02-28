Real Sociedad för tuffa för Mallorca – förlust på hemmaplan
- Real Sociedad-seger med 1–0 mot Mallorca
- Carlos Soler avgjorde för Real Sociedad
- Fjärde raka nederlaget för Mallorca
Mallorca förlorade mötet med Real Sociedad på hemmaplan med 0–1 (0–1) i La Liga på lördagen.
Carlos Soler blev matchhjälte efter 36 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.
I och med detta har Mallorca fyra förluster i rad.
Mallorca–Real Sociedad – mål för mål
Mallorca har en vinst och fyra förluster och 5–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Real Sociedad har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 9–9 i målskillnad.
Säsongens första möte lagen emellan vann Real Sociedad med 1–0.
Nästa motstånd för Mallorca är Osasuna. Lagen möts lördag 7 mars 14.00 på Estadio El Sadar.
Mallorca–Real Sociedad 0–1 (0–1)
La Liga, Estadi Mallorca Son Moix
Mål: 0–1 (36) Carlos Soler.
Varningar, Real Sociedad: Jon Aramburu, Jon Gorrotxategi.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Mallorca: 1-0-4
Real Sociedad: 2-2-1
Nästa match:
Mallorca: Osasuna, borta, 7 mars 14.00
Den här artikeln handlar om: