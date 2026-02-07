Real Sociedad vann hemma mot Elche

Seger för Real Sociedad med 3–1 mot Elche

Real Sociedads fjärde seger på de senaste fem matcherna

Mikel Oyarzabal matchvinnare för Real Sociedad

Real Sociedad hade ledningen i halvtid mot Elche på hemmaplan på lördagen. Och 2–1-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 3–1 i matchen i La Liga.

Segern var Real Sociedads fjärde på de senaste fem matcherna.

Real Sociedad–Elche – mål för mål

Luka Sucic gav Real Sociedad ledningen i 24:e minuten. Laget gjorde 2–0 när Mikel Oyarzabal fick träff i 38:e minuten. Elche reducerade till 2–1 strax före paus genom Andre Silva.

3–1-målet kom med en minut kvar att spela när Orri Oskarsson slog till och gjorde mål. 3–1-målet blev matchens sista.

Real Sociedad ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Elche är på 14:e plats. Ett fint lyft för Real Sociedad som låg på 16:e plats så sent som den 8 januari.

Nästa motstånd för Real Sociedad är Real Madrid. Lagen möts lördag 14 februari 21.00 på Estadio Bernabeu. Elche tar sig an Osasuna hemma fredag 13 februari 21.00.

Real Sociedad–Elche 3–1 (2–1)

La Liga, Reale Arena

Mål: 1–0 (24) Luka Sucic, 2–0 (38) Mikel Oyarzabal, 2–1 (42) Andre Silva, 3–1 (89) Orri Oskarsson.

Varningar, Real Sociedad: Pellegrino Matarazzo. Elche: Aleix Febas, David Affengruber, Marc Aguado, Grady Diangana.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Sociedad: 4-1-0

Elche: 0-2-3

Nästa match:

Real Sociedad: Real Madrid, borta, 14 februari 21.00

Elche: Osasuna, hemma, 13 februari 21.00