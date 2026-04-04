Real Sociedad vann hemma mot Levante

Real Sociedad vann med 2–0 mot Levante

Jon Martin avgjorde för Real Sociedad

Real Sociedads elfte seger

Real Sociedad hade ledningen i halvtid mot Levante på hemmaplan på lördagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 2–0 i matchen i La Liga.

Alaves nästa för Real Sociedad

Jon Martin gjorde 1–0 för Real Sociedad efter en halvtimme efter pass från Carlos Soler.

Brais Mendez såg till att Real Sociedad ökade ledningen med sju minuter kvar att spela. 2–0-målet blev matchens sista.

Real Sociedad har tre segrar och två förluster och 9–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Levante har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 8–6 i målskillnad.

Real Sociedad ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan Levante är på 19:e plats.

Nästa motstånd för Real Sociedad är Alaves. Lagen möts lördag 11 april 14.00 på Reale Arena. Levante tar sig an Getafe hemma måndag 13 april 21.00.

Real Sociedad–Levante 2–0 (1–0)

La Liga, Reale Arena

Mål: 1–0 (30) Jon Martin (Carlos Soler), 2–0 (83) Brais Mendez.

Varningar, Real Sociedad: Ander Barrenetxea, Jon Martin. Levante: Carlos Espi, Matias Moreno, Manuel Sanchez, Luis Castro.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Sociedad: 3-0-2

Levante: 2-2-1

Nästa match:

Real Sociedad: Alaves, hemma, 11 april 14.00

Levante: Getafe, hemma, 13 april 21.00