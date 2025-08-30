Red Bull Leipzig besegrade Heidenheim – avgjorde i andra halvlek
- Red Bull Leipzig segrade – 2–0 mot Heidenheim
- Christoph Baumgartner avgjorde för Red Bull Leipzig
- Andra förlusten i följd för Heidenheim
Red Bull Leipzig vann hemma i Bundesliga mot Heidenheim efter en stark andra halvlek. Första halvleken i lördagens match slutade mållös, men i andra halvlek dominerade Red Bull Leipzig och vann med slutade 2–0.
Det här var första segern för Red Bull Leipzig, efter förlust med 0–6 mot Bayern München i premiären.
Red Bull Leipzig–Heidenheim – mål för mål
Inget av lagen lyckades göra mål under första halvlek, men efter pausen slog Christoph Baumgartner till och gav Red Bull Leipzig ledningen.
Romulo ökade Red Bull Leipzigs ledning framspelad av Ridle Baku i 78:e minuten. 2–0-målet blev matchens sista.
Lagen möts igen 24 januari på Voith-Arena.
På lördag 13 september 15.30 spelar Red Bull Leipzig borta mot Mainz, och Heidenheim hemma mot Borussia Dortmund.
Red Bull Leipzig–Heidenheim 2–0 (0–0)
Bundesliga, Red Bull Arena
Mål: 1–0 (48) Christoph Baumgartner, 2–0 (78) Romulo (Ridle Baku).
Varningar, Red Bull Leipzig: Ezechiel Banzuzi, David Raum. Heidenheim: Marnon Busch, Sirlord Conteh, Mikkel Kaufmann, Luca Kerber, Jonas Fohrenbach.
Nästa match:
Red Bull Leipzig: FSV Mainz, borta, 13 september
Heidenheim: Borussia Dortmund, hemma, 13 september
