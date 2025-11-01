Red Bull Leipzig bröt VfB Stuttgarts segersvit

Red Bull Leipzig vann med 3–1 mot VfB Stuttgart

Red Bull Leipzigs sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Yan Diomande avgjorde för Red Bull Leipzig

Efter fem segrar i rad i Bundesliga för VfB Stuttgart så tog vinstsviten slut borta mot Red Bull Leipzig. Matchen på lördagen på Red Bull Arena slutade 3–1 (1–0).

Segern var Red Bull Leipzigs sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Red Bull Leipzig–VfB Stuttgart – mål för mål

Red Bull Leipzig gjorde 1–0 efter 45 minuters spel. Direkt efter pausen ökade Yan Diomande Red Bull Leipzigs ledning.

I 65:e minuten nätade Tiago Tomas och reducerade åt VfB Stuttgart. Mer än så blev det dock inte för VfB Stuttgart.

3–1-målet kom på övertid när Romulo slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

I tabellen innebär det här att Red Bull Leipzig nu ligger på andra plats. VfB Stuttgart är på fjärde plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 14 mars på Mercedes Benz Arena.

Lördag 8 november 15.30 spelar Red Bull Leipzig borta mot Hoffenheim. VfB Stuttgart möter Augsburg hemma på Mercedes Benz Arena söndag 9 november 17.30.

Red Bull Leipzig–VfB Stuttgart 3–1 (1–0)

Bundesliga, Red Bull Arena

Mål: 1–0 (45) Självmål, 2–0 (53) Yan Diomande, 2–1 (65) Tiago Tomas, 3–1 (90) Romulo.

Varningar, Red Bull Leipzig: Christoph Baumgartner. VfB Stuttgart: Deniz Undav, Ramon Hendriks.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Red Bull Leipzig: 4-1-0

VfB Stuttgart: 4-0-1

Nästa match:

Red Bull Leipzig: TSG Hoffenheim, borta, 8 november

VfB Stuttgart: Augsburg, hemma, 9 november