Red Bull Leipzig tog klar seger borta mot Augsburg

  • Red Bull Leipzig-seger med 6–0 mot Augsburg

  • Red Bull Leipzigs sjätte seger på de senaste sju matcherna

  • Yan Diomande avgjorde för Red Bull Leipzig

Red Bull Leipzig vann klart när laget mötte Augsburg på bortaplan i Bundesliga. Slutresultatet blev hela 6–0 (4–0).

Segern var Red Bull Leipzigs sjätte på de senaste sju matcherna.

Augsburg–Red Bull Leipzig – mål för mål

Yan Diomande slog till redan i tionde minuten och gav Red Bull Leipzig en tidig ledning.

Laget gjorde 0–2 i 18:e minuten när Romulo slog till.

I 22:a minuten gjorde också Red Bull Leipzig 0–3 när Antonio Nusa slog till.

I 38:e minuten gjorde Red Bull Leipzig 0–4 genom Christoph Baumgartner. Målet var Christoph Baumgartners femte i Bundesliga.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Assan Ouedraogo träff framspelad av Christoph Baumgartner och ökade ledningen för Red Bull Leipzig.

Till slut kom också 0–6 genom Castello Lukeba i 65:e minuten.

Det här betyder att Augsburg ligger på 15:e plats i tabellen och Red Bull Leipzig är på andra plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 7 mars på Red Bull Arena.

I nästa omgång har Augsburg Borussia Dortmund hemma på WWK ARENA, fredag 31 oktober 20.30. Red Bull Leipzig spelar hemma mot VfB Stuttgart lördag 1 november 15.30.

Augsburg–Red Bull Leipzig 0–6 (0–4)

Bundesliga, WWK ARENA

Mål: 0–1 (10) Yan Diomande, 0–2 (18) Romulo, 0–3 (22) Antonio Nusa, 0–4 (38) Christoph Baumgartner, 0–5 (56) Assan Ouedraogo (Christoph Baumgartner), 0–6 (65) Castello Lukeba.

Varningar, Augsburg: Alexis Claude-Maurice, Noahkai Banks, Aiman Dardari. Red Bull Leipzig: Xaver Schlager.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Augsburg: 1-1-3

Red Bull Leipzig: 4-1-0

Nästa match:

Augsburg: Borussia Dortmund, hemma, 31 oktober

Red Bull Leipzig: VfB Stuttgart, hemma, 1 november

