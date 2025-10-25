Red Bull Leipzig tog klar seger borta mot Augsburg
- Red Bull Leipzig-seger med 6–0 mot Augsburg
- Red Bull Leipzigs sjätte seger på de senaste sju matcherna
- Yan Diomande avgjorde för Red Bull Leipzig
Red Bull Leipzig vann klart när laget mötte Augsburg på bortaplan i Bundesliga. Slutresultatet blev hela 6–0 (4–0).
Segern var Red Bull Leipzigs sjätte på de senaste sju matcherna.
Augsburg–Red Bull Leipzig – mål för mål
Yan Diomande slog till redan i tionde minuten och gav Red Bull Leipzig en tidig ledning.
Laget gjorde 0–2 i 18:e minuten när Romulo slog till.
I 22:a minuten gjorde också Red Bull Leipzig 0–3 när Antonio Nusa slog till.
I 38:e minuten gjorde Red Bull Leipzig 0–4 genom Christoph Baumgartner. Målet var Christoph Baumgartners femte i Bundesliga.
Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Assan Ouedraogo träff framspelad av Christoph Baumgartner och ökade ledningen för Red Bull Leipzig.
Till slut kom också 0–6 genom Castello Lukeba i 65:e minuten.
Det här betyder att Augsburg ligger på 15:e plats i tabellen och Red Bull Leipzig är på andra plats.
Lagen spelar mot varandra igen den 7 mars på Red Bull Arena.
I nästa omgång har Augsburg Borussia Dortmund hemma på WWK ARENA, fredag 31 oktober 20.30. Red Bull Leipzig spelar hemma mot VfB Stuttgart lördag 1 november 15.30.
Augsburg–Red Bull Leipzig 0–6 (0–4)
Bundesliga, WWK ARENA
Mål: 0–1 (10) Yan Diomande, 0–2 (18) Romulo, 0–3 (22) Antonio Nusa, 0–4 (38) Christoph Baumgartner, 0–5 (56) Assan Ouedraogo (Christoph Baumgartner), 0–6 (65) Castello Lukeba.
Varningar, Augsburg: Alexis Claude-Maurice, Noahkai Banks, Aiman Dardari. Red Bull Leipzig: Xaver Schlager.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Augsburg: 1-1-3
Red Bull Leipzig: 4-1-0
Nästa match:
Augsburg: Borussia Dortmund, hemma, 31 oktober
Red Bull Leipzig: VfB Stuttgart, hemma, 1 november
