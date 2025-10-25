Red Bull Leipzig tog klar seger borta mot Augsburg

Red Bull Leipzig-seger med 6–0 mot Augsburg

Red Bull Leipzigs sjätte seger på de senaste sju matcherna

Yan Diomande avgjorde för Red Bull Leipzig

Red Bull Leipzig vann klart när laget mötte Augsburg på bortaplan i Bundesliga. Slutresultatet blev hela 6–0 (4–0).

Segern var Red Bull Leipzigs sjätte på de senaste sju matcherna.

Augsburg–Red Bull Leipzig – mål för mål

Yan Diomande slog till redan i tionde minuten och gav Red Bull Leipzig en tidig ledning.

Laget gjorde 0–2 i 18:e minuten när Romulo slog till.

I 22:a minuten gjorde också Red Bull Leipzig 0–3 när Antonio Nusa slog till.

I 38:e minuten gjorde Red Bull Leipzig 0–4 genom Christoph Baumgartner. Målet var Christoph Baumgartners femte i Bundesliga.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Assan Ouedraogo träff framspelad av Christoph Baumgartner och ökade ledningen för Red Bull Leipzig.

Till slut kom också 0–6 genom Castello Lukeba i 65:e minuten.

Det här betyder att Augsburg ligger på 15:e plats i tabellen och Red Bull Leipzig är på andra plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 7 mars på Red Bull Arena.

I nästa omgång har Augsburg Borussia Dortmund hemma på WWK ARENA, fredag 31 oktober 20.30. Red Bull Leipzig spelar hemma mot VfB Stuttgart lördag 1 november 15.30.

Augsburg–Red Bull Leipzig 0–6 (0–4)

Bundesliga, WWK ARENA

Mål: 0–1 (10) Yan Diomande, 0–2 (18) Romulo, 0–3 (22) Antonio Nusa, 0–4 (38) Christoph Baumgartner, 0–5 (56) Assan Ouedraogo (Christoph Baumgartner), 0–6 (65) Castello Lukeba.

Varningar, Augsburg: Alexis Claude-Maurice, Noahkai Banks, Aiman Dardari. Red Bull Leipzig: Xaver Schlager.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Augsburg: 1-1-3

Red Bull Leipzig: 4-1-0

Nästa match:

Augsburg: Borussia Dortmund, hemma, 31 oktober

Red Bull Leipzig: VfB Stuttgart, hemma, 1 november