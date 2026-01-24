Red Bull Leipzig vann mot Heidenheim på Voith-Arena

Red Bull Leipzig segrade – 3–0 mot Heidenheim

Ridle Baku avgjorde för Red Bull Leipzig

Red Bull Leipzig höll tätt bakåt

Efter en mållös första halvlek avgjorde Red Bull Leipzig matchen mot Heidenheim i andra halvlek. Till slut vann Red Bull Leipzig lördagens bortamatch i Bundesliga med 3–0.

Red Bull Leipzig höll nu nollan för nionde gången den här säsongen.

Heidenheim–Red Bull Leipzig – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Ridle Baku 1–0 till Red Bull Leipzig i den 62:a minuten. I 68:e minuten nätade Antonio Nusa och gjorde 0–2. David Raum gjorde också 0–3 på pass av Yan Diomande i 71:a minuten.

Lagens första möte för säsongen vann Leipzig med 2–0.

Heidenheim tar sig an Borussia Dortmund i nästa match borta söndag 1 februari 17.30. Red Bull Leipzig möter St Pauli borta tisdag 27 januari 20.30.

Heidenheim–Red Bull Leipzig 0–3 (0–0)

Bundesliga, Voith-Arena

Mål: 0–1 (62) Ridle Baku, 0–2 (68) Antonio Nusa, 0–3 (71) David Raum (Yan Diomande).

Varningar, Heidenheim: Benedikt Gimber.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Heidenheim: 0-2-3

Red Bull Leipzig: 2-0-3

Nästa match:

Heidenheim: Borussia Dortmund, borta, 1 februari 17.30

Red Bull Leipzig: St Pauli, borta, 27 januari 20.30