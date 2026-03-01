Red Bull Leipzigs starka svit mot Hamburg fortsätter

Hamburg nu elfte, Red Bull Leipzig på femte plats

Fabio Vieira målskytt för Hamburg

Bayer Leverkusen nästa motstånd för Hamburg

Red Bull Leipzig fortsätter att ha det lätt mot Hamburg i Bundesliga. På söndagen vann Red Bull Leipzig på nytt – den här gången med 2–1 (1–1) borta på Volksparkstadion. Det var Red Bull Leipzigs fjärde raka seger mot Hamburg.

Yan Diomande matchvinnare för Red Bull Leipzig

Hamburg tog ledningen i 22:a minuten genom Fabio Vieira framspelad av William Mikelbrencis. Red Bull Leipzig kvitterade till 1–1 i 36:e minuten när Romulo Cruz hittade rätt.

Direkt efter pausen ökade Yan Diomande Red Bull Leipzigs ledning. Diomande fullbordade därmed Red Bull Leipzigs vändning.

Båda lagen har nu två vinster, två oavgjorda och en förlust på de senaste fem matcherna, Hamburg med 9–7 och Red Bull Leipzig med 9–8 i målskillnad.

Det här betyder att Hamburg ligger kvar på elfte plats i tabellen och Red Bull Leipzig på femte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Leipzig med 2–1.

Nästa motstånd för Red Bull Leipzig är Augsburg. Lagen möts lördag 7 mars 15.30 på Red Bull Arena Leipzig.

Hamburg–Red Bull Leipzig 1–2 (1–1)

Bundesliga, Volksparkstadion

Mål: 1–0 (22) Fabio Vieira (William Mikelbrencis), 1–1 (36) Romulo Cruz, 1–2 (50) Yan Diomande.

Varningar, Hamburg: Miro Muheim, Yussuf Poulsen, Philip Otele. Red Bull Leipzig: Willi Orban, Romulo Cruz.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hamburg: 2-2-1

Red Bull Leipzig: 2-2-1

Nästa match:

Red Bull Leipzig: Augsburg, hemma, 7 mars 15.30