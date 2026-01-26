Reis fixade kryss på övertid för Girona mot Getafe

Oavgjort i mötet mellan Girona och Getafe

Vitor Reis kvitterade på tilläggstid

Girona nu nionde, Getafe på 16:e plats

Girona gick mot förlust när laget på måndagen mötte Getafe i La Liga på Estadi Municipal de Montilivi. Bortalaget hade ledningen med 0–1 i slutet av matchen, men på övertid slog Vitor Reis till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Girona.

Girona–Getafe – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Luis Vazquez 1–0 till Getafe i den 59:e minuten. Kvitteringen kom på tilläggstid när Vitor Reis slog till och gjorde mål för Girona. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

För hemmalaget betyder resultatet nionde plats i tabellen. Getafe är på 16:e plats. Så sent som den 3 januari låg Girona på 18:e plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Getafe med 2–1.

I nästa match möter Girona Real Oviedo borta på lördag 31 januari 14.00. Getafe möter Celta Vigo söndag 1 februari 18.30 hemma.

Girona–Getafe 1–1 (0–0)

La Liga, Estadi Municipal de Montilivi

Mål: 0–1 (59) Luis Vazquez, 1–1 (90) Vitor Reis.

Varningar, Girona: Joel Roca, Vladyslav Vanat, Alex Moreno, Thomas Lemar, Fran Beltran. Getafe: Domingos Duarte, Mario Martin, Martin Satriano.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Girona: 3-1-1

Getafe: 0-2-3

Nästa match:

Girona: Real Oviedo, borta, 31 januari 14.00

Getafe: Celta Vigo, hemma, 1 februari 18.30