Rennes sänkte Toulouse – Nordin matchhjälte

Rennes-seger med 1–0 mot Toulouse

Arnaud Nordin matchvinnare för Rennes

Tredje raka segern för Rennes

Målet i första halvleken blev matchavgörande när Rennes vann med 1–0 (1–0) hemma mot Toulouse i Ligue 1 herr.

Rennes höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.

Rennes–Toulouse – mål för mål

Rennes har tre segrar och två förluster och 8–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Toulouse har två oavgjorda och tre förluster och 2–5 i målskillnad.

Nästa motstånd för Rennes är Niza. Lagen möts söndag 8 mars 17.15 på Allianz Riviera. Toulouse tar sig an Marseille hemma lördag 7 mars 21.05.

Rennes–Toulouse 1–0 (1–0)

Ligue 1 herr, Roazhon Park

Mål: 1–0 (27) Arnaud Nordin.

Varningar, Rennes: Esteban Lepaul. Toulouse: Charlie Cresswell, Alexis Vossah, Pape Demba Diop.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rennes: 3-0-2

Toulouse: 0-2-3

Nästa match:

Rennes: Nice, borta, 8 mars 17.15

Toulouse: Olympique Marseille, hemma, 7 mars 21.05