Rennes sänkte Toulouse – Nordin matchhjälte
- Rennes-seger med 1–0 mot Toulouse
- Arnaud Nordin matchvinnare för Rennes
- Tredje raka segern för Rennes
Målet i första halvleken blev matchavgörande när Rennes vann med 1–0 (1–0) hemma mot Toulouse i Ligue 1 herr.
Rennes höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.
Rennes–Toulouse – mål för mål
Rennes har tre segrar och två förluster och 8–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Toulouse har två oavgjorda och tre förluster och 2–5 i målskillnad.
Nästa motstånd för Rennes är Niza. Lagen möts söndag 8 mars 17.15 på Allianz Riviera. Toulouse tar sig an Marseille hemma lördag 7 mars 21.05.
Rennes–Toulouse 1–0 (1–0)
Ligue 1 herr, Roazhon Park
Mål: 1–0 (27) Arnaud Nordin.
Varningar, Rennes: Esteban Lepaul. Toulouse: Charlie Cresswell, Alexis Vossah, Pape Demba Diop.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Rennes: 3-0-2
Toulouse: 0-2-3
Nästa match:
Rennes: Nice, borta, 8 mars 17.15
Toulouse: Olympique Marseille, hemma, 7 mars 21.05
