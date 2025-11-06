Reo Hatates mål räckte inte för Celtic mot Midtjylland

Midtjylland vann med 3–1 mot Celtic

Mikel Gogorza matchvinnare för Midtjylland

Fjärde raka segern för Midtjylland

Celtic förlorade mot Midtjylland i Europa League på MCH Arena. 3–1 (3–0) slutade matchen på torsdagen.

Roma nästa för Midtjylland

Martin Erlic gav Midtjylland ledningen i 33:e minuten.

I 35:e minuten gjorde Midtjylland 2–0 när Mikel Gogorza fick träff.

Bara sex minuter senare var det Franculino som såg till att Midtjylland ökade ledningen på nytt, till 3–0. Reo Hatate såg till att Celtic reducerade på straff med nio minuter kvar att spela. Fler mål än så blev det inte för Celtic.

Efter fyra matcher har Midtjylland nu tolv poäng och Celtic har fyra poäng.

Nästa motstånd för Celtic är Feyenoord. Lagen möts torsdag 27 november 18.45 på De Kuip.

Midtjylland–Celtic 3–1 (3–0)

Europa League, MCH Arena

Mål: 1–0 (33) Martin Erlic, 2–0 (35) Mikel Gogorza, 3–0 (41) Franculino, 3–1 (81) Reo Hatate.

Varningar, Celtic: Daizen Maeda, Liam Scales, Paulo Bernardo.

Nästa match:

Celtic: Feyenoord, borta, 27 november