Riccardo Orsolini matchhjälte när Bologna sänkte Como
- Bologna segrade – 1–0 mot Como
- Riccardo Orsolini avgjorde för Bologna
- Bologna höll nollan
Målet i andra halvleken blev matchavgörande. Bologna vann med 1–0 (0–0) hemma mot Como i Serie A.
Det var första segern för Bologna, efter 0–1 mot Roma i premiären.
Bologna–Como – mål för mål
Lagen möts på nytt den 11 januari.
I nästa match möter Bologna Milan borta på söndag 14 september 20.45. Como möter Genoa måndag 15 september 20.45 hemma.
Bologna–Como 1–0 (0–0)
Serie A
Mål: 1–0 (59) Riccardo Orsolini.
Varningar, Bologna: Jhon Lucumi, Tommaso Pobega, Nicolo Cambiaghi, Martin Vitik. Como: Maximo Perrone, Ivan Smolcic, Jacobo Ramon.
Nästa match:
Bologna: Milan, borta, 14 september
Como: Genoa, hemma, 15 september
