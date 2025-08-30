Riccardo Orsolini matchhjälte när Bologna sänkte Como

Bologna segrade – 1–0 mot Como

Riccardo Orsolini avgjorde för Bologna

Bologna höll nollan

Målet i andra halvleken blev matchavgörande. Bologna vann med 1–0 (0–0) hemma mot Como i Serie A.

Det var första segern för Bologna, efter 0–1 mot Roma i premiären.

Bologna–Como – mål för mål

Lagen möts på nytt den 11 januari.

I nästa match möter Bologna Milan borta på söndag 14 september 20.45. Como möter Genoa måndag 15 september 20.45 hemma.

Bologna–Como 1–0 (0–0)

Serie A

Mål: 1–0 (59) Riccardo Orsolini.

Varningar, Bologna: Jhon Lucumi, Tommaso Pobega, Nicolo Cambiaghi, Martin Vitik. Como: Maximo Perrone, Ivan Smolcic, Jacobo Ramon.

Nästa match:

Bologna: Milan, borta, 14 september

Como: Genoa, hemma, 15 september