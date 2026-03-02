Rio Ave bröt tuffa sviten – 0–0 mot Famalicao

Kryss mellan Rio Ave och Famalicao

Rio Ave nu 15:e, Famalicao på sjätte plats

Tondela nästa motstånd för Rio Ave

En tung svit är äntligen över. Det blev sex raka förluster i Primeira Liga herr för Rio Ave men på söndagen hemma mot Famalicao kom trendbrottet, även om det inte blev seger. Matchen på Estadio dos Arcos slutade 0–0.

Rio Ave–Famalicao – mål för mål

Rio Ave har en oavgjord och fyra förluster och 1–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Famalicao har två vinster, en oavgjord och två förluster och 5–7 i målskillnad.

Det här betyder att Rio Ave ligger kvar på 15:e plats i tabellen och Famalicao på sjätte plats.

Måndag 9 mars 21.15 spelar Rio Ave borta mot Tondela. Famalicao möter Arouca hemma på Municipal 22 de Junho fredag 6 mars 21.15.

Rio Ave–Famalicao 0–0

Primeira Liga herr, Estadio dos Arcos

Varningar, Rio Ave: Marios Vrousai, Omar Richards, Joao Tome, Antonis Papakanellos. Famalicao: Sorriso, Tommie Van De Looi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rio Ave: 0-1-4

Famalicao: 2-1-2

Nästa match:

Rio Ave: Tondela, borta, 9 mars 21.15

Famalicao: Arouca, hemma, 6 mars 21.15