Rio Ave bröt tuffa sviten – 0–0 mot Famalicao
- Kryss mellan Rio Ave och Famalicao
- Rio Ave nu 15:e, Famalicao på sjätte plats
- Tondela nästa motstånd för Rio Ave
En tung svit är äntligen över. Det blev sex raka förluster i Primeira Liga herr för Rio Ave men på söndagen hemma mot Famalicao kom trendbrottet, även om det inte blev seger. Matchen på Estadio dos Arcos slutade 0–0.
Rio Ave–Famalicao – mål för mål
Rio Ave har en oavgjord och fyra förluster och 1–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Famalicao har två vinster, en oavgjord och två förluster och 5–7 i målskillnad.
Det här betyder att Rio Ave ligger kvar på 15:e plats i tabellen och Famalicao på sjätte plats.
Måndag 9 mars 21.15 spelar Rio Ave borta mot Tondela. Famalicao möter Arouca hemma på Municipal 22 de Junho fredag 6 mars 21.15.
Rio Ave–Famalicao 0–0
Primeira Liga herr, Estadio dos Arcos
Varningar, Rio Ave: Marios Vrousai, Omar Richards, Joao Tome, Antonis Papakanellos. Famalicao: Sorriso, Tommie Van De Looi.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Rio Ave: 0-1-4
Famalicao: 2-1-2
Nästa match:
Rio Ave: Tondela, borta, 9 mars 21.15
Famalicao: Arouca, hemma, 6 mars 21.15
