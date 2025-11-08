Rio Ave tappade ledning till oavgjort mot Alverca

1–1 mellan Alverca och Rio Ave

Sandro Lima kvitterade i 77:e minuten

Casa Pia nästa för Alverca

Rio Ave hade ledningen i halvtid mot Alverca i lagens möte i Primeira Liga herr. Men efter paus hämtade Alverca ikapp underläget och säkrade en poäng, 1–1 (0–1).

Alverca–Rio Ave – mål för mål

Clayton gjorde 1–0 till Rio Ave i 35:e minuten. Sandro Lima kvitterade för Alverca på pass av Lincoln med knappa kvarten kvar. 1–1-målet blev matchens sista.

Lagen spelar mot varandra igen den 3 april.

Nästa motstånd för Rio Ave är Santa Clara. Lagen möts söndag 30 november 16.30.

Alverca–Rio Ave 1–1 (0–1)

Primeira Liga herr

Mål: 0–1 (35) Clayton, 1–1 (77) Sandro Lima (Lincoln).

Varningar, Alverca: Davy Gui, Francisco Chissumba.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Alverca: 2-1-2

Rio Ave: 2-2-1

Nästa match:

Rio Ave: Santa Clara, hemma, 30 november