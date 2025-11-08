Rio Ave tappade ledning till oavgjort mot Alverca
- 1–1 mellan Alverca och Rio Ave
- Sandro Lima kvitterade i 77:e minuten
- Casa Pia nästa för Alverca
Rio Ave hade ledningen i halvtid mot Alverca i lagens möte i Primeira Liga herr. Men efter paus hämtade Alverca ikapp underläget och säkrade en poäng, 1–1 (0–1).
Alverca–Rio Ave – mål för mål
Clayton gjorde 1–0 till Rio Ave i 35:e minuten. Sandro Lima kvitterade för Alverca på pass av Lincoln med knappa kvarten kvar. 1–1-målet blev matchens sista.
Lagen spelar mot varandra igen den 3 april.
Nästa motstånd för Rio Ave är Santa Clara. Lagen möts söndag 30 november 16.30.
Alverca–Rio Ave 1–1 (0–1)
Primeira Liga herr
Mål: 0–1 (35) Clayton, 1–1 (77) Sandro Lima (Lincoln).
Varningar, Alverca: Davy Gui, Francisco Chissumba.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Alverca: 2-1-2
Rio Ave: 2-2-1
Nästa match:
Rio Ave: Santa Clara, hemma, 30 november
