Rodri enda målskytt när Moreirense föll

Seger för Alverca med 2–1 mot Moreirense

Sandro Lima avgjorde för Alverca

Andra raka segern för Alverca

Moreirense förlorade lördagens match på bortaplan i Primeira Liga herr mot Alverca, med 1–2 (0–0).

Braga nästa för Alverca

Efter en mållös första halvlek gjorde Nabili Touaizi 1–0 till Alverca i den 60:e minuten på straff. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Rodri och kvitterade för Moreirense. Bara sju minuter senare spelade Nabili Touaizi fram Sandro Lima som såg till att Alverca tog ledningen. 2–1-målet blev matchens sista.

När lagen senast möttes vann Moreirense med 2–1.

Nästa motstånd för Moreirense är Santa Clara. Lagen möts lördag 24 januari 16.30 på Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas.

Alverca–Moreirense 2–1 (0–0)

Primeira Liga herr, Complexo Desportivo Futebol Clube de Alverca

Mål: 1–0 (60) Nabili Touaizi, 1–1 (62) Rodri, 2–1 (69) Sandro Lima (Nabili Touaizi).

Varningar, Alverca: Davy Gui, Lucas Figueiredo, Andre Gomes. Moreirense: Michel.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Alverca: 2-0-3

Moreirense: 2-1-2

Nästa match:

Moreirense: Santa Clara, hemma, 24 januari 16.30