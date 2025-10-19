Ronja Lind avgjorde när Husqvarna sänkte Västerås SK

Husqvarna vann med 1–0 mot Västerås SK

Husqvarnas nionde seger på de senaste tio matcherna

Sjätte raka segern för Husqvarna

Målet i andra halvleken av Ronja Lind blev matchens enda. Husqvarna vann med 1–0 (0–0) hemma mot Västerås SK i division 1 mellersta dam.

Västerås SK:s huvudtränare Markus Lindberg:

– I första halvlek är Husqvarna bättre men vi fredas oss. I andra äter vi oss in i matchen och spelar det är en jämn halvlek. Prestations mässigt gör vi en väldigt bra arbetsinsats och jag är stolte över hur vi hanterar matchen.

Husqvarna–Västerås SK – mål för mål

Husqvarna har en stark form med fem segrar och 12–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Västerås SK har tre vinster och två förluster och 17–5 i målskillnad. Det här var Husqvarnas åttonde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Västerås SK:s sjunde uddamålsförlust.