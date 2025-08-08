Rosengård föll med 0–1 mot Malmö FF

Malmö FF segrade – 1–0 mot Rosengård

Malmö FF:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Anna Plantin matchvinnare för Malmö FF

Rosengård blev besegrade av Malmö FF på hemmaplan i Damallsvenskan, där matchen på fredagen slutade 0–1 (0–0).

Anna Plantin blev matchhjälte efter 86 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

AIK nästa för Malmö FF

Rosengård har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Malmö FF har fyra vinster och en förlust och 11–3 i målskillnad. Det här var Rosengårds femte uddamålsförlust den här säsongen.

I tabellen innebär det här att Malmö FF nu ligger på andra plats. Rosengård är på sjunde plats.

Nästa motstånd för Rosengård är Hammarby. Lagen möts tisdag 12 augusti 19.00 på Malmö IP.

Rosengård–Malmö FF 0–1 (0–0)

Damallsvenskan, Malmö IP

Mål: 0–1 (86) Anna Plantin.

Varningar, Rosengård: Emma Jansson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rosengård: 1-1-3

Malmö FF: 4-0-1

Nästa match:

Rosengård: Hammarby, hemma, 12 augusti