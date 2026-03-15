Ross Barkleys mål räckte inte – när Aston Villa föll

Manchester United segrade – 3–1 mot Aston Villa

Manchester Uniteds sjunde seger på de senaste nio matcherna

Matheus Cunha matchvinnare för Manchester United

Aston Villa förlorade mötet med Manchester United på bortaplan med 1–3 (0–0) i Premier League på söndagen.

Manchester United–Aston Villa – mål för mål

Efter pausen slog Casemiro till och gav Manchester United ledningen. Ross Barkley slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och kvitterade för Aston Villa. I 71:a minuten gav Matheus Cunha Manchester United ledningen på nytt på pass av Bruno Fernandes. Benjamin Sesko såg till att Manchester United ökade ledningen med nio minuter kvar att spela. 3–1-målet blev matchens sista.

Manchester United stannar därmed på tredje plats och Aston Villa på fjärde plats i tabellen.

Nästa motstånd för Aston Villa är West Ham. Lagen möts söndag 22 mars 15.15 på Villa Park.

Manchester United–Aston Villa 3–1 (0–0)

Premier League, Old Trafford

Mål: 1–0 (53) Casemiro, 1–1 (64) Ross Barkley, 2–1 (71) Matheus Cunha (Bruno Fernandes), 3–1 (81) Benjamin Sesko.

Varningar, Manchester United: Harry Maguire, Casemiro, Leny Yoro. Aston Villa: Ollie Watkins, Emiliano Buendia.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Manchester United: 3-1-1

Aston Villa: 1-1-3

Aston Villa: West Ham Utd, hemma, 22 mars 15.15