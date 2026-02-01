Ruiz De Galarreta fixade kryss i 88:e minuten för Atlethic Bilbao mot Real Sociedad

Atlethic Bilbao och Real Sociedad kryssade

Inigo Ruiz De Galarreta kvitterade i 88:e minuten

Atlethic Bilbao nu tolfte, Real Sociedad på åttonde plats

Atlethic Bilbao gick mot förlust när laget på söndagen mötte Real Sociedad i La Liga på San Mames. Bortalaget hade ledningen med 0–1 i slutet av matchen, men i 88:e minuten slog Inigo Ruiz De Galarreta till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Atlethic Bilbao.

Det var sjätte matchen i rad utan förlust för Real Sociedad.

Det var Atlethic Bilbaos sjätte match i rad utan seger.

Atlethic Bilbao–Real Sociedad – mål för mål

Real Sociedad tog ledningen i 37:e minuten genom Goncalo Guedes.

I den 83:e minuten fick Real Sociedads Brais Mendez rött kort och laget fick spela de sista sju minuterna med en spelare mindre. Kvitteringen kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela när Inigo Ruiz De Galarreta slog till och gjorde mål för Atlethic Bilbao. 1–1-målet blev matchens sista.

Atlethic Bilbao har två oavgjorda och tre förluster och 6–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Real Sociedad har tre vinster och två oavgjorda och 9–5 i målskillnad.

För Atlethic Bilbao gör resultatet att man nu ligger på tolfte plats i tabellen medan Real Sociedad är på åttonde plats. Noteras kan att Real Sociedad sedan den 8 januari har avancerat åtta placeringar i tabellen.

När lagen senast möttes vann Real Sociedad med 3–2.

I nästa match möter Atlethic Bilbao Levante hemma på söndag 8 februari 16.15. Real Sociedad möter Elche lördag 7 februari 21.00 hemma.

Atlethic Bilbao–Real Sociedad 1–1 (0–1)

La Liga, San Mames

Mål: 0–1 (37) Goncalo Guedes, 1–1 (88) Inigo Ruiz De Galarreta.

Varningar, Atlethic Bilbao: Yuri Berchiche, Aitor Paredes, Urko Izeta, Jesus Areso.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atlethic Bilbao: 0-2-3

Real Sociedad: 3-2-0

Nästa match:

Atlethic Bilbao: UD Levante, hemma, 8 februari 16.15

Real Sociedad: Elche, hemma, 7 februari 21.00