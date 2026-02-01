Ruiz De Galarreta fixade kryss i 88:e minuten för Atlethic Bilbao mot Real Sociedad
- Atlethic Bilbao och Real Sociedad kryssade
- Inigo Ruiz De Galarreta kvitterade i 88:e minuten
- Atlethic Bilbao nu tolfte, Real Sociedad på åttonde plats
Atlethic Bilbao gick mot förlust när laget på söndagen mötte Real Sociedad i La Liga på San Mames. Bortalaget hade ledningen med 0–1 i slutet av matchen, men i 88:e minuten slog Inigo Ruiz De Galarreta till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Atlethic Bilbao.
Det var sjätte matchen i rad utan förlust för Real Sociedad.
Det var Atlethic Bilbaos sjätte match i rad utan seger.
Atlethic Bilbao–Real Sociedad – mål för mål
Real Sociedad tog ledningen i 37:e minuten genom Goncalo Guedes.
I den 83:e minuten fick Real Sociedads Brais Mendez rött kort och laget fick spela de sista sju minuterna med en spelare mindre. Kvitteringen kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela när Inigo Ruiz De Galarreta slog till och gjorde mål för Atlethic Bilbao. 1–1-målet blev matchens sista.
Atlethic Bilbao har två oavgjorda och tre förluster och 6–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Real Sociedad har tre vinster och två oavgjorda och 9–5 i målskillnad.
För Atlethic Bilbao gör resultatet att man nu ligger på tolfte plats i tabellen medan Real Sociedad är på åttonde plats. Noteras kan att Real Sociedad sedan den 8 januari har avancerat åtta placeringar i tabellen.
När lagen senast möttes vann Real Sociedad med 3–2.
I nästa match möter Atlethic Bilbao Levante hemma på söndag 8 februari 16.15. Real Sociedad möter Elche lördag 7 februari 21.00 hemma.
Atlethic Bilbao–Real Sociedad 1–1 (0–1)
La Liga, San Mames
Mål: 0–1 (37) Goncalo Guedes, 1–1 (88) Inigo Ruiz De Galarreta.
Varningar, Atlethic Bilbao: Yuri Berchiche, Aitor Paredes, Urko Izeta, Jesus Areso.
Utvisningar, .
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Atlethic Bilbao: 0-2-3
Real Sociedad: 3-2-0
Nästa match:
Atlethic Bilbao: UD Levante, hemma, 8 februari 16.15
Real Sociedad: Elche, hemma, 7 februari 21.00
