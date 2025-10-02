Saevar Magnusson matchhjälte när Brann sänkte Utrecht

Seger för Brann med 1–0 mot Utrecht

Saevar Magnusson matchvinnare för Brann

Utrechts andra raka förlust

Målet i första halvleken blev matchavgörande. Brann vann med 1–0 (1–0) hemma mot Utrecht i Europa League.

Det var första segern för Brann, efter 1–2-förlust mot Lille i första matchen.

Brann–Utrecht – mål för mål

Nästa motstånd för Brann är Rangers. Lagen möts torsdag 23 oktober 18.45 på Brann Stadion.

Brann–Utrecht 1–0 (1–0)

Europa League, Brann Stadion

Mål: 1–0 (41) Saevar Magnusson.

Varningar, Brann: Fredrik Knudsen, Mathias Dyngeland. Utrecht: Can Bozdogan, Gjivai Zechiel.

Nästa match:

Brann: Rangers FC, hemma, 23 oktober