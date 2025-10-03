Said El Mala avgjorde när Köln sänkte Hoffenheim

Köln segrade – 1–0 mot Hoffenheim

Said El Mala avgjorde för Köln

Hoffenheim nu tionde, Köln på fjärde plats

Målet i första halvleken blev matchens enda. Köln vann med 1–0 (1–0) borta mot Hoffenheim i Bundesliga.

Augsburg nästa för Köln

Hoffenheim har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 7–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Köln har två vinster, en oavgjord och två förluster och 10–9 i målskillnad. Det här var Kölns andra uddamålsseger.

För Köln gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Hoffenheim är på tionde plats.

Lagen möts igen 21 februari på RheinEnergieStadion.

I nästa omgång har Hoffenheim St Pauli borta på Millerntor-Stadion, söndag 19 oktober 17.30. Köln spelar hemma mot Augsburg lördag 18 oktober 15.30.

Hoffenheim–Köln 0–1 (0–1)

Bundesliga, PreZero Arena

Mål: 0–1 (16) Said El Mala.

Varningar, Hoffenheim: Bazoumana Toure, Wouter Burger, Bernardo. Köln: Sebastian Sebulonsen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hoffenheim: 1-1-3

Köln: 2-1-2

Nästa match:

Hoffenheim: St Pauli, borta, 19 oktober

Köln: Augsburg, hemma, 18 oktober