Said El Mala avgjorde när Köln sänkte Hoffenheim
- Köln segrade – 1–0 mot Hoffenheim
- Said El Mala avgjorde för Köln
- Hoffenheim nu tionde, Köln på fjärde plats
Målet i första halvleken blev matchens enda. Köln vann med 1–0 (1–0) borta mot Hoffenheim i Bundesliga.
Augsburg nästa för Köln
Hoffenheim har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 7–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Köln har två vinster, en oavgjord och två förluster och 10–9 i målskillnad. Det här var Kölns andra uddamålsseger.
För Köln gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Hoffenheim är på tionde plats.
Lagen möts igen 21 februari på RheinEnergieStadion.
I nästa omgång har Hoffenheim St Pauli borta på Millerntor-Stadion, söndag 19 oktober 17.30. Köln spelar hemma mot Augsburg lördag 18 oktober 15.30.
Hoffenheim–Köln 0–1 (0–1)
Bundesliga, PreZero Arena
Mål: 0–1 (16) Said El Mala.
Varningar, Hoffenheim: Bazoumana Toure, Wouter Burger, Bernardo. Köln: Sebastian Sebulonsen.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Hoffenheim: 1-1-3
Köln: 2-1-2
Nästa match:
Hoffenheim: St Pauli, borta, 19 oktober
Köln: Augsburg, hemma, 18 oktober
