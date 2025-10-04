Samu Costas mål räckte inte när Mallorca föll
- Atlethic Bilbao vann med 2–1 mot Mallorca
- Alejandro Rego Mora avgjorde för Atlethic Bilbao
- Seger nummer 4 för Atlethic Bilbao
Mallorca förlorade mötet med Atlethic Bilbao borta med 1–2 (0–1) i La Liga på lördagen.
Segermålet för Atlethic Bilbao stod Alejandro Rego Mora för efter 82 minuter.
Elche nästa för Atlethic Bilbao
Inaki Williams öppnade målskyttet på straff redan i nionde minuten och gav Atlethic Bilbao ledningen. Samu Costa kvitterade för Mallorca med knappa kvarten kvar.
Men med åtta minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Alejandro Rego Mora.
Förlusten var Mallorcas fjärde uddamålsförlust.
Atlethic Bilbao ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Mallorca ligger sist, på 20:e plats. Atlethic Bilbao var nia i tabellen för ett dagar sedan, men har fått ett lyft.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 18 januari.
Nästa motstånd för Mallorca är Sevilla. Lagen möts lördag 18 oktober 14.00 på Ramón Sánchez Pizjuán.
Atlethic Bilbao–Mallorca 2–1 (1–0)
La Liga, San Mamés
Mål: 1–0 (9) Inaki Williams, 1–1 (77) Samu Costa, 2–1 (82) Alejandro Rego Mora.
Varningar, Atlethic Bilbao: Aymeric Laporte, Nico Williams, Dani Vivian, Inigo Ruiz De Galarreta, Jesus Areso. Mallorca: Antonio Sanchez, Vedat Muriqi, Antonio Raillo, Sergi Darder, Leo Roman.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Atlethic Bilbao: 1-1-3
Mallorca: 1-1-3
Nästa match:
Mallorca: Sevilla, borta, 18 oktober
