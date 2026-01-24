Samuel Chukwueze och Harry Wilson matchvinnare när Fulham vände mot Brighton

Fulham vann med 2–1 mot Brighton

Harry Wilson avgjorde för Fulham

Yasin Ayari ende målskytt för Brighton

Efter en spelad halvlek var Brighton i ledningen med 1–0 på Craven Cottage. Men Fulham vände – och vann. Till slut blev det 2–1 i matchen i Premier League. Stor matchhjälte blev Harry Wilson, med sitt 2–1-mål på stopptid.

Fulham–Brighton – mål för mål

Brighton tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel genom Yasin Ayari.

Det dröjde till den 72:a minuten innan Samuel Chukwueze kvitterade för Fulham framspelad av Joachim Andersen. Det matchavgörande målet kom på stopptid när Harry Wilson slog till och gjorde 2–1 för Fulham. Därmed hade laget vänt matchen.

Fulham har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 7–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brighton har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 7–6 i målskillnad.

Nästa motstånd för Fulham är Manchester United. Lagen möts söndag 1 februari 15.00 på Old Trafford. Brighton tar sig an Everton hemma lördag 31 januari 16.00.

Fulham–Brighton 2–1 (0–1)

Premier League, Craven Cottage

Mål: 0–1 (28) Yasin Ayari, 1–1 (72) Samuel Chukwueze (Joachim Andersen), 2–1 (90) Harry Wilson.

Varningar, Fulham: Sander Berge. Brighton: Charalampos Kostoulas.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Fulham: 2-2-1

Brighton: 1-3-1

Nästa match:

Fulham: Manchester United, borta, 1 februari 15.00

Brighton: Everton FC, hemma, 31 januari 16.00