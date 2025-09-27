Sandvikens IF vann – efter hattrick av Lova Andersson

Sandvikens IF-seger med 6–1 mot Karlberg

Sandvikens IF:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Lova Andersson gjorde tre mål för Sandvikens IF

Lova Andersson gjorde tre mål när Sandvikens IF segrade borta mot Karlberg i division 1 norra dam. Till slut blev det 6–1 (3–1). Övriga mål för bortalaget gjordes av Emma Halvarsson, Zabrina Koont och Karin Winka, målet för Karlberg gjordes av Emma Lareman.

Resultatet innebär tionde matchen i rad utan förlust för Sandvikens IF.

Därmed har Sandvikens IF fem raka segrar på bortaplan.

I nästa omgång har Karlberg Huge borta på Kastvallen, lördag 4 oktober 13.00. Sandvikens IF spelar hemma mot Gefle fredag 3 oktober 19.00.