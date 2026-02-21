Santa Clara bröt tuffa sviten – 1–1 mot Alverca

Kryss mellan Alverca och Santa Clara

Luis Fernando kvitterade i 76:e minuten

Guimaraes nästa för Alverca

En tung svit är äntligen över. Det blev fem raka förluster i Primeira Liga herr för Santa Clara men på lördagen borta mot Alverca kom trendbrottet, även om det inte blev seger. Matchen på Complexo Desportivo Futebol Clube de Alverca slutade 1–1 (1–0).

Det var Santa Claras tionde match i rad utan seger.

Alverca–Santa Clara – mål för mål

Alverca tog en tidig ledning när Marko Milovanovic slog till på straff redan i sjätte minuten.

Luis Fernando kvitterade för Santa Clara på passning från Vinicius Fernando med knappa kvarten kvar. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Alverca har tre oavgjorda och två förluster och 4–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Santa Clara har en oavgjord och fyra förluster och 4–9 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Santa Clara med 2–1.

Nästa motstånd för Santa Clara är Tondela. Lagen möts söndag 1 mars 16.30 på Estadio Joao Cardoso.

Alverca–Santa Clara 1–1 (1–0)

Primeira Liga herr, Complexo Desportivo Futebol Clube de Alverca

Mål: 1–0 (6) Marko Milovanovic, 1–1 (76) Luis Fernando (Vinicius Fernando).

Varningar, Alverca: Kaiky Naves, Steven Baseya. Santa Clara: Frederico Venancio, Vinicius.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Alverca: 0-3-2

Santa Clara: 0-1-4

Nästa match:

Santa Clara: Tondela, borta, 1 mars 16.30