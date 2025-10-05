Sara Aronsson i målform när Zenith vann mot Halmia

Zenith vann med 3–1 mot Halmia

Sara Aronsson tvåmålsskytt för Zenith

Zeniths tolfte seger för säsongen

Hemmalaget Zenith vann mot Halmia i division 1 södra dam. 3–1 (3–1) slutade söndagens match.

Halmias huvudtränare Jimmy Karlsson om matchen:

– Svårspelad plan och väder, men likt för båda lagen även om Zenith är mer vana vid den lilla konstgräsplan vi spelade på. Vi hade problem med motvind och Zenith kontringar i första halvlek. Vi trodde vi skulle få en större fördel med medvinden i den andra halvlek, men Zenith var det starkare laget. Matchen präglades egentligen mest av omställningsspel från båda lagen, och båda lagen hade flera klara målchanser. Tyvärr var Zenith mer kliniska än oss idag. Mer kamp än skönspel och det löste de bättre än oss idag.

Vinsten mot Halmia innebär att Zenith har sex segrar i rad på hemmaplan.

Zenith tog alltså ledningen före paus och Halmia lyckades inte resa sig. Andra halvlek blev mållös.

Zeniths Sara Aronsson tvåmålsskytt

Sara Aronsson gjorde två mål, och Sara Baldebo ett mål för Zenith, enda målskytt för Halmia blev Ellinor Jonsson.

Med två omgångar kvar är Zenith på femte plats i tabellen medan Halmia är på nionde plats.

Söndag 12 oktober 13.00 spelar Zenith borta mot Göteborg. Halmia möter Örby hemma på Kärlekens IP lördag 11 oktober 14.00.