Sara Öjebo avgjorde när ÖSK sänkte Team TG
- Seger för ÖSK med 1–0 mot Team TG
- ÖSK:s fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Sara Öjebo matchvinnare för ÖSK
Målet i andra halvleken blev matchens enda. ÖSK vann med 1–0 (0–0) borta mot Team TG i Elitettan.
ÖSK:s assisterande tränare Mikael Kindgren:
– En väl genomförd match. Vi för spelet i första halvlek, men TG gör det bra defensivt. I början på andra gör vi målet och de behöver gå framåt mer. Vi har flertalet chanser att stänga matchen, men samtidigt gör Nadine i vårt mål några viktiga räddningar. Starkt att hålla nollan igen och åka härifrån med en trea som definitivt säkrar kontraktet.
ÖSK höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.
Segern var ÖSK:s fjärde på de senaste fem matcherna.
Uppsala IK Dam nästa för ÖSK
Det här var Team TG:s femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även ÖSK:s tredje uddamålsseger.
Med två omgångar kvar är Team TG på tolfte plats i tabellen medan ÖSK är på åttonde plats.
Lördag 8 november möter Team TG BK Häcken Utveckling borta 14.00 och ÖSK möter Uppsala IK Dam hemma 16.00.
Team TG–ÖSK 0–1 (0–0)
Elitettan, Umeå Energi Arena
Mål: 0–1 (49) Sara Öjebo.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Team TG: 1-0-4
ÖSK: 4-0-1
Nästa match:
Team TG: BK Häcken U, borta, 8 november
ÖSK: IK Uppsala Fotboll, hemma, 8 november
Den här artikeln handlar om: