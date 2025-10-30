Sebastiano Espositos mål räckte inte när Cagliari föll mot Sassuolo
- Sassuolo-seger med 2–1 mot Cagliari
- Andrea Pinamonti avgjorde för Sassuolo
- Sassuolos fjärde seger för säsongen
Cagliari räckte inte till mot Sassuolo på hemmaplan i Serie A. Matchen på torsdagen slutade 2–1 (0–0) till Sassuolo.
Cagliari–Sassuolo – mål för mål
Efter en mållös första halvlek gjorde Armand Lauriente 1–0 till Sassuolo i den 54:e minuten.
I 65:e minuten nätade Andrea Pinamonti på pass av Cristian Volpato och gjorde 0–2.
I den 73:e minuten reducerade Sebastiano Esposito för Cagliari framspelad av Mattia Felici. Fler mål än så blev det inte för Cagliari.
Cagliari har två oavgjorda och tre förluster och 4–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sassuolo har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 6–3 i målskillnad. Det här var Cagliaris andra uddamålsförlust den här säsongen.
Sassuolo ligger på tionde plats i tabellen efter matchen medan Cagliari är på 14:e plats. Noteras kan att Cagliari sedan den 2 oktober har tappat -4 placeringar i tabellen.
Den 4 april tar lagen sig an varandra igen.
Nästa motstånd för Cagliari är Lazio. Lagen möts måndag 3 november 20.45.
Cagliari–Sassuolo 1–2 (0–0)
Serie A
Mål: 0–1 (54) Armand Lauriente, 0–2 (65) Andrea Pinamonti (Cristian Volpato), 1–2 (73) Sebastiano Esposito (Mattia Felici).
Varningar, Cagliari: Adam Obert, Riyad Idrissi, Michael Folorunsho, Elia Caprile. Sassuolo: Kristian Thorstvedt, Edoardo Iannoni, Alieu Fadera, Sebastian Walukiewicz.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Cagliari: 0-2-3
Sassuolo: 3-1-1
Nästa match:
Cagliari: Lazio, borta, 3 november
