Sebastiano Espositos mål räckte inte när Cagliari föll mot Sassuolo

Sassuolo-seger med 2–1 mot Cagliari

Andrea Pinamonti avgjorde för Sassuolo

Sassuolos fjärde seger för säsongen

Cagliari räckte inte till mot Sassuolo på hemmaplan i Serie A. Matchen på torsdagen slutade 2–1 (0–0) till Sassuolo.

Cagliari–Sassuolo – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Armand Lauriente 1–0 till Sassuolo i den 54:e minuten.

I 65:e minuten nätade Andrea Pinamonti på pass av Cristian Volpato och gjorde 0–2.

I den 73:e minuten reducerade Sebastiano Esposito för Cagliari framspelad av Mattia Felici. Fler mål än så blev det inte för Cagliari.

Cagliari har två oavgjorda och tre förluster och 4–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sassuolo har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 6–3 i målskillnad. Det här var Cagliaris andra uddamålsförlust den här säsongen.

Sassuolo ligger på tionde plats i tabellen efter matchen medan Cagliari är på 14:e plats. Noteras kan att Cagliari sedan den 2 oktober har tappat -4 placeringar i tabellen.

Den 4 april tar lagen sig an varandra igen.

Nästa motstånd för Cagliari är Lazio. Lagen möts måndag 3 november 20.45.

Cagliari–Sassuolo 1–2 (0–0)

Serie A

Mål: 0–1 (54) Armand Lauriente, 0–2 (65) Andrea Pinamonti (Cristian Volpato), 1–2 (73) Sebastiano Esposito (Mattia Felici).

Varningar, Cagliari: Adam Obert, Riyad Idrissi, Michael Folorunsho, Elia Caprile. Sassuolo: Kristian Thorstvedt, Edoardo Iannoni, Alieu Fadera, Sebastian Walukiewicz.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Cagliari: 0-2-3

Sassuolo: 3-1-1

Nästa match:

Cagliari: Lazio, borta, 3 november