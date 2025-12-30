Seger för Arsenal i toppmötet med Aston Villa

Arsenal-seger med 4–1 mot Aston Villa

Arsenals femte seger på de senaste sex matcherna

Martin Zubimendi matchvinnare för Arsenal

Arsenal tog en tung seger på hemmaplan mot Aston Villa i toppmötet i Premier League på tisdagen. Matchen slutade 4–1 (0–0).

Det var två formstarka lag som möttes. Serieledande Arsenal tog fjärde segern i rad. Aston Villa hade före matchen åtta segrar i rad.

Arsenal–Aston Villa – mål för mål

Efter pausen slog Gabriel till och gav Arsenal ledningen.

I 52:a minuten slog Martin Zubimendi till på pass av Martin Ødegaard och gjorde 2–0.

Leandro Trossard gjorde dessutom 3–0 i 69:e minuten. Målet var Leandro Trossards femte i Premier League.

Gabriel Jesus ökade Arsenals ledning med knappa kvarten kvar.

Reduceringen till 4–1 kom på tilläggstid när Ollie Watkins slog till och gjorde mål för Aston Villa. Fler mål än så blev det inte för Aston Villa.

Båda lagen har nu fyra segrar och en förlust på de senaste fem matcherna, Arsenal med 10–5 och Aston Villa med 10–9 i målskillnad.

Det här betyder att Aston Villa ligger kvar på tredje plats i tabellen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 3 januari. Då möter Arsenal Bournemouth på Vitality Stadium 18.30. Aston Villa tar sig an Nottingham Forest hemma 13.30.

Arsenal–Aston Villa 4–1 (0–0)

Premier League, Emirates Stadium

Mål: 1–0 (48) Gabriel, 2–0 (52) Martin Zubimendi (Martin Ødegaard), 3–0 (69) Leandro Trossard, 4–0 (78) Gabriel Jesus, 4–1 (90) Ollie Watkins.

Varningar, Arsenal: Gabriel Jesus, Mikel Merino. Aston Villa: Ollie Watkins, Morgan Rogers, Lamare Bogarde.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Arsenal: 4-0-1

Aston Villa: 4-0-1

Nästa match:

Arsenal: AFC Bournemouth, borta, 3 januari 18.30

Aston Villa: Nottingham Forest FC, hemma, 3 januari 13.30