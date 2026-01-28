Arsenal är klar seriesegrare efter seger mot Kairat

Arsenal vann med 3–2 mot Kairat

Arsenals åttonde seger på de senaste åtta matcherna

Gabriel Martinelli avgjorde för Arsenal

Segern med 3–2 (3–1) hemma mot Kairat gör att Arsenal är seriesegrare i Champions League. Kairat slutar på 36:e plats i tabellen.

Segern var Arsenals åttonde på de senaste åtta matcherna.

Arsenal–Kairat – mål för mål

Viktor Gyökeres gjorde 1–0 till Arsenal efter bara två minuter. I sjunde minuten slog Jorginho och såg till att Kairat kvitterade till 1–1på straff. 2–1 kom i 16:e minuten när Kai Havertz hittade rätt. I 38:e minuten gjorde också Arsenal 3–1 genom Gabriel Martinelli framspelad av Viktor Gyökeres.

Reduceringen till 3–2 kom på övertid när Ricardinho slog till och gjorde mål för Kairat assisterad av Valeri Gromyko. Fler mål än så blev det inte för Kairat.

Arsenal–Kairat 3–2 (3–1)

Champions League, Emirates Stadium

Mål: 1–0 (2) Viktor Gyökeres, 1–1 (7) Jorginho, 2–1 (16) Kai Havertz, 3–1 (38) Gabriel Martinelli (Viktor Gyökeres), 3–2 (90) Ricardinho (Valeri Gromyko).

Varningar, Arsenal: Riccardo Calafiori. Kairat: Jorginho.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Arsenal: 5-0-0

Kairat: 0-0-5