Seger för Aston Villa mot Feyenoord efter stark andra halvlek
- Aston Villa vann med 2–0 mot Feyenoord
- Emiliano Buendia matchvinnare för Aston Villa
- Andra raka segern för Aston Villa
Efter en mållös första halvlek, tog Aston Villa hem segern i matchen i Europa League mot Feyenoord efter en stark andra halvlek. Torsdagens match slutade 2–0 till Aston Villa.
Aston Villa har startat med två raka segrar, efter 1–0 mot Bologna i första matchen.
Feyenoord–Aston Villa – mål för mål
Efter en mållös första halvlek gjorde Emiliano Buendia 1–0 till gästande Aston Villa i den 61:a minuten.
John McGinn ökade Aston Villas ledning i 79:e minuten. Det fastställde slutresultatet till 0–2.
I nästa match möter Feyenoord Panathinaikos hemma och Aston Villa möter Go Ahead borta. Båda matcherna spelas torsdag 23 oktober 18.45.
Feyenoord–Aston Villa 0–2 (0–0)
Europa League, De Kuip
Mål: 0–1 (61) Emiliano Buendia, 0–2 (79) John McGinn.
Varningar, Feyenoord: Sem Steijn, Anel Ahmedhodzic, Cyle Larin. Aston Villa: Morgan Rogers, Marco Bizot, Victor Lindelof.
Nästa match:
Feyenoord: Panathinaikos FC, hemma, 23 oktober
Aston Villa: Go Ahead Eagles, borta, 23 oktober
