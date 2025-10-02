Seger för Aston Villa mot Feyenoord efter stark andra halvlek

Aston Villa vann med 2–0 mot Feyenoord

Emiliano Buendia matchvinnare för Aston Villa

Andra raka segern för Aston Villa

Efter en mållös första halvlek, tog Aston Villa hem segern i matchen i Europa League mot Feyenoord efter en stark andra halvlek. Torsdagens match slutade 2–0 till Aston Villa.

Aston Villa har startat med två raka segrar, efter 1–0 mot Bologna i första matchen.

Feyenoord–Aston Villa – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Emiliano Buendia 1–0 till gästande Aston Villa i den 61:a minuten.

John McGinn ökade Aston Villas ledning i 79:e minuten. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

I nästa match möter Feyenoord Panathinaikos hemma och Aston Villa möter Go Ahead borta. Båda matcherna spelas torsdag 23 oktober 18.45.

Feyenoord–Aston Villa 0–2 (0–0)

Europa League, De Kuip

Mål: 0–1 (61) Emiliano Buendia, 0–2 (79) John McGinn.

Varningar, Feyenoord: Sem Steijn, Anel Ahmedhodzic, Cyle Larin. Aston Villa: Morgan Rogers, Marco Bizot, Victor Lindelof.

Nästa match:

Feyenoord: Panathinaikos FC, hemma, 23 oktober

Aston Villa: Go Ahead Eagles, borta, 23 oktober