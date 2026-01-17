Seger för Bayern München i toppmötet med Red Bull Leipzig

Bayern München segrade – 5–1 mot Red Bull Leipzig

Bayern Münchens sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Harry Kane matchvinnare för Bayern München

Bayern München tog en tung seger på bortaplan mot Red Bull Leipzig i toppmötet i Bundesliga på lördagen. Matchen slutade 1–5 (1–0).

I och med detta har Bayern München fyra raka segrar i Bundesliga.

Augsburg nästa för Bayern München

Romulo Cruz öppnade målskyttet redan i 20:e minuten och gav Red Bull Leipzig en tidig ledning.

Direkt efter pausen slog Serge Gnabry till och kvitterade för Bayern München. Bayern München gjorde också 1–2 i 67:e minuten när Harry Kane hittade rätt på pass av Michael Olise. Jonathan Tah såg till att Bayern München ökade ledningen med sju minuter kvar att spela. Aleksandar Pavlovic såg med fem minuter kvar att spela till att Bayern München ökade ledningen efter förarbete från Michael Olise. Bara tre minuter senare spelade Jamal Musiala fram Michael Olise som såg till att laget ökade ledningen på nytt, till 1–5.

Michael Olise gjorde ett mål för Bayern München och två assist.

För Red Bull Leipzig gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Bayern München leder serien.

När lagen möttes senast vann Bayern München med 6–0.

På lördag 24 januari 15.30 spelar Red Bull Leipzig borta mot Heidenheim och Bayern München hemma mot Augsburg.

Red Bull Leipzig–Bayern München 1–5 (1–0)

Bundesliga, Red Bull Arena Leipzig

Mål: 1–0 (20) Romulo Cruz, 1–1 (50) Serge Gnabry, 1–2 (67) Harry Kane (Michael Olise), 1–3 (83) Jonathan Tah, 1–4 (85) Aleksandar Pavlovic (Michael Olise), 1–5 (88) Michael Olise (Jamal Musiala).

Varningar, Red Bull Leipzig: Nicolas Seiwald.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Red Bull Leipzig: 2-0-3

Bayern München: 4-1-0

Nästa match:

Red Bull Leipzig: FC Heidenheim, borta, 24 januari 15.30

Bayern München: Augsburg, hemma, 24 januari 15.30