Seger för Como efter rivstart mot Lazio

Comos tionde seger

Lazio nu nionde, Como på sjätte plats

Como höll nollan

Efter två minuter gjorde Martin Baturina 1–0 för Como, som tog greppet om bortamatchen mot Lazio på måndagen. Matchen i Serie A slutade 3–0.

Det här var tionde gången den här säsongen som Como höll nollan.

Martin Baturina gjorde avgörande målet

Gästande Como började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara två minuter slog Martin Baturina till. I 24:e minuten gjorde Como 0–2 genom Nico Paz.

Till slut kom också 0–3-målet genom Nico Paz i 49:e minuten.

Det här betyder att Lazio är kvar på nionde plats och Como stannar på sjätte plats, i serien.

När lagen senast möttes vann Como med 2–0.

Nästa motstånd för Como är Torino. Lagen möts lördag 24 januari 15.00 på Stadio G. Sinigaglia.

Lazio–Como 0–3 (0–2)

Serie A, Stadio Olimpico, Rome

Mål: 0–1 (2) Martin Baturina, 0–2 (24) Nico Paz, 0–3 (49) Nico Paz.

Varningar, Lazio: Danilo Cataldi, Mattia Zaccagni, Alessio Romagnoli, Luca Pellegrini. Como: Alex Valle, Ivan Smolcic, Stefan Posch.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lazio: 1-2-2

Como: 3-1-1

Nästa match:

Como: Torino, hemma, 24 januari 15.00