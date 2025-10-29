Seger för Como hemma mot Verona
- Seger för Como med 3–1 mot Verona
- Stefan Posch matchvinnare för Como
- Suat Serdar gjorde målet för Verona
Como vann hemma mot Verona i Serie A. Matchen på onsdagen slutade 3–1 (1–1).
Det innebär sjunde matchen i rad utan förlust för Como.
Napoli nästa för Como
Anastasios Douvikas öppnade målskyttet redan i nionde minuten och gav Como ledningen.
I 25:e minuten kvitterade Verona när Suat Serdar hittade rätt. Stefan Posch fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela framspelad av Maxence Caqueret och gav Como ledningen.
3–1-målet kom på tilläggstid när Mergim Vojvoda slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 3–1.
Lagen möts igen 10 maj.
Como tar sig an Napoli i nästa match borta lördag 1 november 18.00. Verona möter Inter hemma söndag 2 november 12.30.
Como–Verona 3–1 (1–1)
Serie A
Mål: 1–0 (9) Anastasios Douvikas, 1–1 (25) Suat Serdar, 2–1 (62) Stefan Posch (Maxence Caqueret), 3–1 (90) Mergim Vojvoda.
Varningar, Como: Nico Paz. Verona: Rafik Belghali, Gift Orban, Roberto Gagliardini, Victor Nelsson.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Como: 2-3-0
Verona: 0-2-3
Nästa match:
Como: Napoli, borta, 1 november
Verona: Inter, hemma, 2 november
