Seger för Como hemma mot Verona

Seger för Como med 3–1 mot Verona

Stefan Posch matchvinnare för Como

Suat Serdar gjorde målet för Verona

Como vann hemma mot Verona i Serie A. Matchen på onsdagen slutade 3–1 (1–1).

Det innebär sjunde matchen i rad utan förlust för Como.

Napoli nästa för Como

Anastasios Douvikas öppnade målskyttet redan i nionde minuten och gav Como ledningen.

I 25:e minuten kvitterade Verona när Suat Serdar hittade rätt. Stefan Posch fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela framspelad av Maxence Caqueret och gav Como ledningen.

3–1-målet kom på tilläggstid när Mergim Vojvoda slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Lagen möts igen 10 maj.

Como tar sig an Napoli i nästa match borta lördag 1 november 18.00. Verona möter Inter hemma söndag 2 november 12.30.

Como–Verona 3–1 (1–1)

Serie A

Mål: 1–0 (9) Anastasios Douvikas, 1–1 (25) Suat Serdar, 2–1 (62) Stefan Posch (Maxence Caqueret), 3–1 (90) Mergim Vojvoda.

Varningar, Como: Nico Paz. Verona: Rafik Belghali, Gift Orban, Roberto Gagliardini, Victor Nelsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Como: 2-3-0

Verona: 0-2-3

Nästa match:

Como: Napoli, borta, 1 november

Verona: Inter, hemma, 2 november