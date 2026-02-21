Seger för Coventry mot WBA efter tidigt avgörande

Coventry vann med 2–0 mot WBA

Ephron Mason-Clark avgjorde för Coventry

Andra raka segern för Coventry

Coventry tog ett tidigt grepp om matchen i Championship på bortaplan mot WBA på lördagen. Laget vann med 2–0 efter att båda målen gjorts under första halvlek.

Coventry höll nu nollan för elfte gången den här säsongen.

WBA–Coventry – mål för mål

Ephron Mason-Clark gjorde 1–0 till Coventry efter bara fem minuter framspelad av Milan van Ewijk. 0–2 kom i 32:a minuten när Jack Rudoni slog till assisterad av Bobby Thomas. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Coventry med 2–0.

När lagen möttes senast vann Coventry med 3–2.

I nästa omgång har WBA Charlton hemma på The Hawthorns, tisdag 24 februari 20.45. Coventry spelar borta mot Sheffield United onsdag 25 februari 20.45.

WBA–Coventry 0–2 (0–2)

Championship, The Hawthorns

Mål: 0–1 (5) Ephron Mason-Clark (Milan van Ewijk), 0–2 (32) Jack Rudoni (Bobby Thomas).

Varningar, Coventry: Milan van Ewijk, Bobby Thomas, Tatsuhiro Sakamoto.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

WBA: 0-3-2

Coventry: 2-1-2

Nästa match:

WBA: Charlton Athletic, hemma, 24 februari 20.45

Coventry: Sheffield United, borta, 25 februari 20.45